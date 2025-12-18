В Шаховской объявлен конкурс на капитальный ремонт котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения в муниципальном округе Шаховская Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения по мероприятию: „Капитальный ремонт котельной № 4 по адресу: Московская область, п. Шаховская, ул. Шамонина (в т. ч. ПИР)“. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать котельную производительностью 17,2 Гкал.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Шаховская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.