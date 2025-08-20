В Шаховской началось строительство завода полых композитных изоляторов

«Строительство завода по выпуску полых композитных изоляторов классов напряжения до 750 кВ включительно является самым крупным инвестиционным проектом на территории округа. Инвестиции в проект достигнут 950 миллионов рублей. При этом компания создаст более 40 новых рабочих мест», — сказал глава муниципального округа Замир Гаджиев.

Предприятие наладит выпуск композитных полых изоляторов для собственных нужд, а также для российских и зарубежных энергетических компаний. Инвестор, в лице доктора технических наук Александр Славинский, арендовал на территории муниципалитета участок площадью пять гектаров благодаря областной программе «Земля за 1 рубль».

На сегодняшний день стройка завода и производственно-складских помещений развернулась на площади 8000 квадратных метров. Дополнительно будут построены административные корпуса.

Закладки первого камня нового завода «Изолятор-ПИК» состоялась 7 июня. Пуск завода запланирован на 2027 год.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.