сегодня в 14:25

В Шаховской готовится к открытию обновленный детский сад «Малыш»

В поселке Шаховская одноименного муниципального округа на 1-м Советском переулке, д. 10, завершается капитальный ремонт детского сада № 2 «Малыш». На объекте ведутся пусконаладочные работы, сборка и установка мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В рамках капремонта утеплен фасад здания, заменена кровля, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения, модернизирован пищеблок.

Завершить все работы и подготовить дошкольное учреждение к открытию планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.