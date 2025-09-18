сегодня в 14:14

В Серпухове в здании «Липицкой школы» стартуют демонтажные работы

В здании «Липицкой школы» на пл. 178 Авиаполка в селе Липицы начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Альфа Строй» приступают к демонтажным работам.

«Работы проведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. Строители приступают к демонтажным работам внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь объекта — 3 230 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.