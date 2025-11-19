В Серпухове в детском саду «Ласточка» продолжается капитальный ремонт

В здании дошкольного отделения школы № 16 «Ласточка» на ул. Космонавтов, д. 18, в Серпухове продолжается капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтажные и кровельные работы, а также возведение внутренних перегородок. Строители ведут монтаж инженерных сетей, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Площадь школьного здания — 2 943,2 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Завершение работ и открытие детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.