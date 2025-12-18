В Серпухове снесли аварийное здание жилого дома

В Серпухове на улице Большая Профсоюзная ликвидировали аварийный жилой дом № 1. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный жилой дом общей площадью порядка 285 квадратных метров был построен в конце 20-х годов прошлого века. С течением времени здание утратило допустимые технико-эксплуатационные характеристики, было признано аварийным и непригодным для проживания. После расселения жильцов, аварийное строение внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Работы по демонтажу провели в прошлом месяце. В настоящий момент земельный участок полностью расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Всего на территории городского округа Серпухов выявлено 225 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 146 объектов, что составляет 65% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.