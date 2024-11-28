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В Серпухове проверили ход ремонта дома культуры и спортивного центра

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с заместителем председателя окружного совета депутатов Павлом Гущиным проверил проведение ремонта в ДК и спортивном центре «Надежда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день завершена реконструкция кровли. Она трехъярусная. Работы были разбиты на два этапа и завершены в этом году. Теперь непогода не помешает руководителям кружков вести свою творческую деятельность в стенах учреждения.

В процессе обновления — входная группа ДК. Была снята вся старая плитка. Идут работы по фундаменту и фасаду.

В Доме культуры занимается 15 клубных формирований. Самый большой коллектив — ансамбль «Подсолнушки». Ребята с удовольствием бегут на занятия в любимый ДК.

В спортивном центре «Надежда» выполнен монтаж систем отопления и водоснабжения. Полы готовы к укладке спортивного покрытия. Сергей Никитенко напомнил подрядчику об ответственности за соблюдение сроков и качества выполнения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.