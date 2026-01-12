В Серпухове продолжается капитальный ремонт Липицкой школы

В селе Липицы Серпуховского округа продолжается капитальный ремонт Липицкой школы на площади 178 Авиаполка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Липицкой школе подрядчик выполняет демонтажные, общестроительные и отделочные работы. Капитальный ремонт проводится по государственной программе обновления социальной инфраструктуры Подмосковья.

Площадь здания составляет 3 230 кв. м. В ходе ремонта планируется обновить кровлю, утеплить и отремонтировать фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также предусмотрены внутренние ремонтные работы.

Для школы закупят новую мебель и оборудование, а территория учреждения будет благоустроена. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.