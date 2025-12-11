В Серпухове приступили к общестроительным работам в ходе капремонта «Липицкой школы»

В здании «Липицкой школы» на пл. 178 Авиаполка в селе Липицы продолжаются работы по капитальному ремонту, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, приступил к общестроительным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответсвии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь объекта — 3 230 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.