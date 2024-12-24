Фото - © Земельный участок на торгах в г.о. Серпухов/Комитет по конкурентной политике МО

сегодня в 19:06

В Серпухове на торги выставили 26 соток земли для ЛПХ в аренду

На минувшей неделе с 16 декабря по 20 декабря 2024 года на земельно-имущественные торги выставлено 180 объектов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Например, в городском округе Серпухов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 26 соток, расположенный в деревне Каргашино. Начальная цена — 903 566,55 рублей в год.

В ежедневном режиме на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Актуальные интересные лоты, а также информация о порядке участия в земельно-имущественных торгах регулярно публикуется на сайте и в соцсетях ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.