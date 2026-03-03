В Серпухове к сентябрю 2026 года завершат капремонт детсада

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №18 в микрорайоне Ивановские дворики Серпухова выполнен почти на 50%. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании дошкольного отделения «Средней школы № 18» по адресу: мкр. Ивановские дворики, д. 10 продолжается капитальный ремонт. Сейчас строители монтируют инженерные системы, выполняют отделочные работы и устанавливают двери.

Общая площадь объекта составляет 3 619,8 кв. м. В ходе ремонта обновят кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутренние работы и приведут в порядок входные группы. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование.

Территорию вокруг здания благоустроят. Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.