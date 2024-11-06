В Сергиевом Посаде предприниматель выкупил объекты незавершенного строительства

В Сергиево-Посадском городском округе состоялись торги по продаже муниципального имущества, расположенного в г. Сергиев Посад на Ярославском шоссе, д. 2б. Владелец действующего хлебопекарного предприятия выкупил три объекта незавершенного строительства общей площадью 1 886,1 кв. метров и земельный участок площадью 7 444 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Выкупленный объект планирует использовать под подсобные помещения: ремонтно-механическую и столярную мастерские, помещения для обработки тары, хранения производственного и уборочного инвентаря и оборудования, материальный склад, а также стоянку хлебовозных автомобилей и электропогрузчиков.

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключен в электронной форме на площадке единой информационной системы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом Московской области. Цена продажи составила более чем 31 млн рублей.

Объект реализован совместно с комитетом по конкурентной политике МО.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.