сегодня в 11:03

В Сергиевом Посаде объявлен конкурс на капитальный ремонт школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Мира, д. 13.

Работы необходимо произвести в трехэтажном здании 1968 года постройки, общая площадь которого 4 018,6 кв. метров.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.