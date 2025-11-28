В Сергиевом Посаде объявлен конкурс на капитальный ремонт дома-интерната

После определения подрядчика начнутся работы по подготовке к капремонту главного корпуса семейного центра «Сергиево-Посадский» в поселке Здравница Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту главного корпуса здания дома-интерната в Сергиево-Посадском городском округе Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в ГБСУ СО МО «Семейный центр «Сергиево-Посадский» главный корпус здания дома-интерната по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, п. Здравница, д. 5». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать часть здания общей площадью 1 236 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.