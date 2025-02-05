В Сергиевом Посаде ликвидировали аварийные гаражи

В Сергиево-Посадском городском округе в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий был ликвидирован комплекс заброшенных гаражных боксов на четвертом километре региональной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» — Сергиев Посад. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажные кирпичные гаражи располагались на участке вдоль трассы, продолжительное время не использовались по назначению и находились в заброшенном состоянии. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации. В IV квартале 2024 года силами администрации демонтажные работы были завершены», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время участок свободен от аварийной постройки и расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа выявлено 311 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесены, достроены и приведены в соответствие 228 объектов, что составляет 73% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.