сегодня в 16:36

В Сергиевом Посаде готовность детсада на 280 мест превысила 80%

Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне Зубачево поле Сергиева Посада завершено более чем на 80%. Открыть учреждение планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

Сейчас на объекте выполняют фасадные работы, монтируют инженерные сети и проводят внутреннюю отделку помещений.

Здание площадью более 4,7 тыс. кв. метров спроектировано с учетом функционального назначения. В нем разместят входные группы, колясочную, помещения охраны, групповые ячейки, медблок и пищеблок полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и служебные кабинеты, кладовые, санузлы, бытовые и технические помещения.

На прилегающей территории оборудуют игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.