В Сергиевом Посаде 257 человек переехали из аварийного жилья с начала года

Администрация Сергиево-Посадского округа продолжает реализацию государственной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области. С начала года расселено 257 человек из 111 жилых помещений, получив денежную компенсацию. Из них 43 семьи — заключили соглашение о предоставлении субсидии, 11 из которых полностью реализованы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Еще более 100 жилых помещений будут выкуплены в соответствии с заявлениями собственников до конца текущего года.

Выкупная стоимость сейчас составляет 108 тыс. рублей за кв. метров общей площади квартиры, а если у человека на момент признания его дома аварийным не было другого жилья, то он в праве рассчитывать на субсидию, размер которой будет рассчитан исходя из 130 185 рублей за кв. метров.

Для тех, кто выбрал способом переселения предоставление иного благоустроенного жилого помещения, до конца года планируется достроить пять многоэтажных жилых домов — на ул. Владимирская и 2-й Кирпичный завод в Сергиевом Посаде, один дом на ул. Строителей и два на ул. Театральной в Краснозаводске.

Ход строительства находится на личном контроле главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова, который систематически посещает площадки.

В новые дома переедут почти 1 500 человек из 757 аварийных помещений, общая площадь расселения составит более 30 тыс. кв. м аварийного жилья.

Все подробности о реализации программы можно узнать в администрации Сергиево-Посадского округа по телефону: 8 (496) 551-51-84.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.