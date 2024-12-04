сегодня в 15:37

В Сергиево-Посадском округе продолжается строительство детского сада на 280 мест

Строящийся детский сад на 280 мест на Зубачевом поле в Сергиево-Посадском округе готов к приходу зимы, тепловой контур здания закрыт. В зимний период подрядчик приступит к отделочным работам уже внутри помещения. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Константина Негурицы.

За ходом строительных мероприятий в рамках народной программы партии «Единая Россия» регулярно следят окружные депутаты и депутаты Мособлдумы. Замечаний к подрядчику у народных избранников нет.

Детский сад строится по современным стандартам. Помимо игровых комнат, спален, раздевалок здесь будет обустроен музыкальный и физкультурный классы. А на территории учреждения сделают игровые площадки.

«Объект очень важный для жителей округа. Пристально следим за соблюдением сроков по контракту и соответственно за качеством работ», — отметил первый заместитель председателя совета депутатов Сергиево-Посадского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия» Константин Негурица.

Сдать объект подрядная организация планирует в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.