В Сергиево-Посадской больнице отремонтируют 17 объектов до конца года

Часть работ финансируется министерством здравоохранения, это 40 млн рублей. Кроме того, на ремонт идут средства, которые выделили депутаты Мособлдумы в рамках инициативного бюджетирования. В настоящее время заключены контракты, на объектах проводятся ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Актовый зал в больнице переоборудуют в реанимационное отделение. На этот проект идут субсидии Минздрава и средства, которые предоставил депутат Мособлдумы Олег Гаджиев.

Депутат Мособлдумы Александр Легков профинансировал замену оконных блоков в детском корпусе. В патологоанатомическом отделении активно меняют коммуникации и ремонтируют внутренние помещения.

Учреждение также проводит косметические ремонты за свой счет: обновлены педиатрическое, детское и взрослое инфекционные отделения. Также на данный момент ремонтные работы ведутся в фельдшерско-акушерском пункте в Репихове, амбулаториях на Ферме и Загорский далях, Лозе и в Жучках. В Центре амбулаторной онкологической помощи предусмотрен ремонт внутренних помещений.

Все ремонтные работы планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.