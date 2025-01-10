В Серебряных Прудах капитально отремонтируют детский сад Клемовской СОШ

сегодня в 10:54

В городском округе Серебряные Пруды капитально отремонтируют детский сад. Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнения работ по капитальному ремонту МБОУ «Клемовская СОШ» (дошкольное отделение) в муниципальном округе Серебряные Пруды», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: МБОУ «Клемовская СОШ» (дошкольное отделение), Московская область, г. Серебряные Пруды, мкр. Центральный, д. 4 (завершение работ)». Площадь ремонтируемого здания — 2090 кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.