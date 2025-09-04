В селе Ново-Молоково Ленинского округа строят первую школу

Строители полностью завершили возведение конструкций подземной части, и на треть — конструкций надземной части будущей школы на 825 мест в селе Ново-Молоково Ленинского городского округа. Накануне ход строительства объекта проверили инспекторы регионального Главгосстройнадзора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Школу начали строить в сентябре 2024 года. Завершить работы планируется в декабре 2026 года. Четырехэтажное здание площадью более 18,5 тыс. кв. м будет включать в себя блоки начальной, основной и старшей школы. Всего здесь предусмотрено формирование 33 классов наполняемостью по 25 человек.

Наибольшим по численности учеников станет основное звено — рассчитано на 375 ребят, в начальных классах предполагается обучение 300 учеников, а старшеклассников — 150 человек.

В школе предусмотрена система Wi-Fi, часть кабинетов оснастят магнитно-маркерными досками. Здесь предполагается обучение в профильных классах, в том числе, естествознания и ИТ. Технологические трудовые зоны оснастят современным оборудованием.

На территории школы обустроят спортивное ядро со стадионом и площадкой для баскетбола.

По завершении строительства объекта, у ребят Молоково, наконец, появится возможность учиться в шаговой доступности. Сейчас детей приходится возить в другие населенные пункты — в Молоково или в Мисайлово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.