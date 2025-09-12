В селе Дмитровского округа ликвидировали аварийный жилой дом

Снос аварийного многоквартирного дома завершен в августе текущего дома в селе Ольгово Дмитровского муниципального округа по адресу: Пансионат Радуга, д. 5. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный деревянный дом площадью 356 квадратных метров пришел в негодность вследствие морального и физического износа строительных конструкций. Здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили 6 жилых помещений. Затем строение включили в перечень для ликвидации.

На сегодняшний день участок расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация муниципального округа в ближайшее время.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 613 объектов незавершенного строительства. Снесен, достроен или приведен в соответствие с требованиями законодательства 351 объект, что составляет 57% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.