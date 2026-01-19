В Щелково начались фасадные работы при капремонте школы № 27

В селе Трубино городского округа Щелково подрядчик приступил к фасадным работам в рамках капитального ремонта первого корпуса средней школы № 27, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Щелково продолжается капитальный ремонт первого корпуса средней школы № 27, расположенной в селе Трубино по адресу стр. 42. Подрядная организация начала работы по обновлению фасада здания.

В ходе ремонта в школе заменят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновление коснется всех учебных классов, пищеблока и библиотеки. Лаборатории и мастерские оснастят современным оборудованием. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.