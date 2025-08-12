сегодня в 08:55

В Щелкове завершили ремонт лицея им Гагарина

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с родителями учащихся Лицея имени Ю. А. Гагарина посетил образовательное учреждение после того, как в нём был завершён капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проведения капитального ремонта был выполнен колоссальный объем работ: отремонтированы все кабинеты и рекреации, открыты 3 новых кабинета (английского языка и географии), расширен музей Боевой Славы «Чкаловцы», добавлено книгохранилище.

«Во дворе теперь беговая дорожка, два гимнастических комплекса и полностью обновленное мини-футбольное поле», — рассказал Андрей Булгаков.

При проведении работ было применено нестандартное решение, которое не использовалось ранее при капремонте школ: пространство фойе разделили раздвижной перегородкой. Теперь в будни это полноценный кабинет иностранного языка, а при проведении мероприятий перегородка убирается, появляется сцена — фактически превращаясь в актовый зал, которого в здании раньше не было.

Уже 1 сентября ребята вернутся в Лицей за новыми знаниями и победами. Ремонт проводился в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.