В Щелкове стартовал капремонт школы № 5 для обучающихся с ОВЗ

В городском округе Щелково начались работы по капитальному ремонту в школе № 5 — в ней обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты уже приступили к демонтажным работам. В рамках ремонта здание ждут масштабные преобразования. Здесь обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, полностью отремонтируют все помещения, включая спортзал и пищеблок. Также работы предусматривают модернизацию системы пожарной безопасности и видеонаблюдения и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, школе получит новую мебель и современное учебное оборудование. Все работы планируется завершить до 1-го сентября 2026 года.

Помимо школы № 5, в 2026-м году на территории городского округа будет проведен капитальный ремонт в трех школах и детском саду № 21.

Ремонт проводится в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.