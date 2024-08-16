В Щелкове снесли полуразрушенное здание бывшей котельной

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья в деревне Серково городского округа Щелково, вблизи дома № 1/5 был выявлен объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийное кирпичное здание котельной площадью порядка 250 квадратных метров располагалось вблизи существующей жилой застройки. Сооружение было выведено из эксплуатации, продолжительное время находилось в заброшенном состоянии и с течением времени начало разрушаться. В результате совместной работы Мособлархитектуры и администрации городского округа Щелково было принято решение включить объект в перечень для ликвидации и выполнить демонтаж сооружения. В августе текущего года были проведены необходимые работы по сносу аварийной постройки и расчистке земельного участка от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Щелково было выявлено 304 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 201 объект, что составляет 66% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.