На улице Первомайской в Щелкове приступили к сносу аварийного жилого дома № 34. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1948 году. Его площадь составляет немногим более 395 кв. м.

Дом признали аварийным и непригодным для проживания, после чего провели мероприятия по расселению жильцов восьми квартир. Затем жилое строение включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца августа текущего года.

Всего в городском округе Щелково выявлено 385 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 267 объектов, что составляет 69% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.