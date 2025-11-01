В Щелкове после капремонта открыли школу № 21

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта, в здании площадью 3,5 тыс. квадратных метров, обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили и смонтировали новый фасад, провели кровельные работы. После окончания ремонта в школу завезли новую мебель и учебное оборудование. Школьную территорию благоустроили.

С началом учебного года дети занимаются в теплой, светлой, уютной обновленной школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.