В Щелкове отремонтируют школу № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями

На улице Заводской, стр. 1Б, подмосковного Щелкова проведут капитальный ремонт школы № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт в школе проведет ООО «СК Молния», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту будут осуществляться в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В школе обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование» Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.