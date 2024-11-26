В Щелкове отремонтировали 25 домов по программе капитального ремонта за 2024 год

В городском округе Щелково активно проходит программа капитального ремонта многоквартирных домов. В 2024 году работы были завершены в 25 домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объем выполненных работ впечатляет. Выполнены:

ремонт внутренних инженерных коммуникаций в 5 домах;

обновление крыш в 9 зданиях;

замена 18 лифтов в 7 домах;

ремонт фасадов в 8 домах.

Заказчиком всех этих работ выступает фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

Особое внимание в рамках программы уделяется замене инженерных систем. Одним из ключевых условий для проведения капитального ремонта внутренних инженерных коммуникаций является обеспечение доступа рабочих к общему имуществу здания. С середины этого года все работы по замене внутренних инженерных систем проводятся только при наличии такого доступа. В случае аварий на стояках, расположенных в пределах собственности лица, отказавшегося от замены внутренних инженерных систем, весь ущерб будет нести он сам.

Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил при проведении капитального ремонта домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.