В Щелкове начался капремонт школы № 5 для обучающихся с ОВЗ

На улице Заводской, стр. 1Б, подмосковного Щелкова стартовал капитальный ремонт школы № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время на объекте подрядчик ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В школе строители обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновление коснется и всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.