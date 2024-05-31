В Щелкове хозяевам незаконных гаражей дали срок для предоставления документов

В подмосковном Щелкове владельцы незаконных построек должны до 7 июня предъявить в администрации документы, разрешающие установку спорных объектов, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Владельцам самовольно установленного объекта некапитального строительства (ограждение), незаконно размещенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, между земельными участками с кадастровыми номерами 50:14:0050222:12 и 50:14:0050222:16 по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Некрасова (координаты 55.935440, 38.00075), рекомендуем обратиться в управление по благоустройству и содержанию территории администрации городского округа Щелково (г. Щелково, площадь Ленина, д. 2, каб. 208) в срок до 7 июня для предоставления документов, разрешающих установку данного сооружения.

При отсутствии разрешения на установку необходимо произвести демонтаж самовольно установленных строений и убрать мусор, оставшийся после демонтажа. В случае неисполнения данного требования администрацией городского округа Щелково будут приняты установленные законом меры по принудительному демонтажу незаконного сооружения.

Информацию можно получить по телефону: 8 (496) 561–11–53.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.