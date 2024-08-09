В СберСити обсудили инновационные технологии в сфере строительства

В СберСити — новом жилом и деловом районе на западе Москвы — прошла встреча с крупными российскими застройщиками. На мероприятии эксперты обсудили комплексный подход к проектированию и созданию умных территорий, энергоменеджмент и энергомоделирование, а также особенности ИТ-инфраструктуры умной квартиры, дома и территории.

«СберСити — это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зеленого проектирования. Территория застройки составляет 461 га, и на ней к 2032 году построят порядка 5 млн кв. м недвижимости — свыше 2,5 млн кв. м жилых строений и 815 тысяч кв. м многофункционального офисного пространства. Это один из примеров того, как может выглядеть действительно „зеленый“ проект, на который сейчас существует запрос и со стороны жителей, и со стороны девелоперов. Подтверждение этому мы видим в увеличении портфеля ответственного финансирования Среднерусского банка Сбербанка, который работает на территории Московской области и девяти ближайших регионов», -отметилвице-президент — председатель Среднерусского банка СбербанкаЕвгений Титов.

Отдельное внимание в ходе мероприятия было посвящено презентации технологий, используемых при строительстве СберСити. Например, раздельный сбор отходов и система вакуумного мусороудаления, сеть распределенных энергоцентров вместо централизованной котельной, применение фотоэлектрических модулей на фасадах зданий и т. д. Для офисных зданий разработаны уникальные инженерные решения — тригенерация с использованием газопоршневых установок. Это позволяет комбинированновырабатывать электроэнергию, тепло и холод.

Так, эксперты рассказали, что проектирование любого объекта в СберСити начинается с энергомоделирования. Оно учитывает более 100 параметров: географическое расположение строения по сторонам света, солярныйфактор применяемого остекления, температурную статистику, розу ветров, тепловыделение и другие. Это позволяет получить реальные тепловые, электрические, холодильные нагрузки и определить степень их влияния на окружающую среду, а также уменьшить затраты на строительство источников энергии и повысить эффективность используемого оборудования.

Энергохозяйство управляется из центра энергоменеджментасистемой автоматики. Один из важных параметров управления — снижение воздействия на окружающую среду. Для дополнительного снижения объема вредных выбросов в Рублево-Архангельском применяют уникальную «бездымную» технологию.

На данный момент в активной фазе строительства в СберСити находятся шесть жилых кварталов, в том числе строятся и объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 350 мест и школа на 1030 учащихся. Открытие детского сада запланировано на второй квартал 2025 года, а школы — на сентябрь 2026 года. Также на территории умного города появится кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий Сбера.