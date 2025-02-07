В Савеловском районе демонтирован комплекс самостроев и незаконный шлагбаум

На севере Москвы освободили от самостроя земельный участок рядом с офисами и демонтировали шлагбаум, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Для организации парковки на земельном участке, прилегающем к офисным зданиям, самовольно было установлено ограждающее устройство и ограничен доступ на территорию. Инспекторы зафиксировали факт самозахвата участка и приняли меры. Нарушение было замечено по адресу: ул. 2-я Хуторская, у вл. 38А, стр. 27, 28.

«Территория под парковку автомобилей не предоставлялась и использовалась незаконно. Самовольно установленное ограждение препятствовало свободному въезду и паркованию машин рядом с офисным объектом. Кроме того, здесь был выявлен ряд самовольных построек площадью свыше 100 кв. м. Незаконные пристройки и навес использовали в складских целях. Учитывая отсутствие разрешительной документации на их размещение, приняты меры по освобождению территории», — поделился Бобров.

Выявлять аналогичные нарушения в имущественно-земельной сфере — бороться с самостроем и самозахватом территорий в столице, помогают жители. Оперативно взаимодействовать и сообщать о нарушениях позволяет чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram.