В Рузском округе завершили снос пяти аварийных жилых домов

В поселке городского типа Тучково завершен снос аварийных конструкций бывшего жилого дома № 1 на улице Школьная. О необходимости демонтажа этого объекта и благоустройства прилегающей территории ранее сообщали местные жители через портал «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом 1958 года постройки площадью порядка 425 квадратных метров со временем пришел в негодность, был признан аварийным и расселен. В 2024 году здание почти полностью уничтожил пожар. Впоследствии его включили в перечень для ликвидации. Снос был проведен силами администрация Рузского муниципального округа.

Кроме того, на улице Школьной завершился демонтаж еще двух расселенных аварийных домов — № 2 и 4, а также домов № 4 и 5 на улице Мира.

Таким образом, общий объем ликвидированного аварийного жилья превысил 1700 квадратных метров. Суммарно были расселены жители 30 квартир.

Порядок освободившейся территории определит администрация.

Всего на территории Рузского муниципального округа было выявлено 224 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 136 объектов, что составляет 61% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.