В Рузе реконструировали стадион «Урожай» и отремонтировали детский сад

Основная задача «Единой России» — добиваться положительных перемен, которые делают жизнь граждан комфортнее. Все наказы, собранные три года назад партией на муниципальном уровне и вошедшие в народную программу, выполнены в 100% объеме. Наказы жителей касаются всех сфер жизнедеятельности. Одним из массовых наказов жителей Рузы была реконструкция стадиона «Урожай» — место, которое пользуется популярностью среди детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии.

Новое футбольное поле с покрытием из искусственной травы, беговая дорожка, 2 универсальные спортплощадки для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, отдельная площадка под ГТО, трибуны на 224 места, электронное информационное табло и 2 теплые раздевалки — теперь это полноценное современное место притяжения спортсменов и любителей активного образа жизни.

Среди наказов был и капитальный ремонт детского сада в Рузе. И это пожелание жителей вошло в копилку выполненных наказов. Утеплили крышу здания, установили водостоки и пожарные эвакуационные лестницы, поставили новые окна, двери, сделали напольное покрытие, систему водоснабжения и водоотведения, обновили систему отопления, установили новую мебель, а также кухонное и прачечное оборудование. Территория вокруг сада тоже преобразилась — новое освещение и асфальт, отремонтировали игровую площадку и заново построили спортивную. Учреждение посещают около 300 детей, которые теперь каждое утро радостно приходят в свой красивый, уютный детский сад.

Наказов было много: от ремонта школ и установки спортивных и детских площадок до благоустройства дворов и обновления дорог. Но жизнь не стоит на месте, в ходе личных встреч с жителями, а также на депутатских приемах мы получаем новые наказы, пожелания и предложения. Партийная работа продиктована исключительно запросами граждан, поэтому не останавливаемся и продолжаем работать на благо жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.