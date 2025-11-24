В России представили платформу данных для цифровизации строительной отрасли

Минстрой запустил сервис для сбора и анализа информации о строительстве

Министерство строительства и ЖКХ России 24 ноября объявило о запуске базовой версии платформы данных для строительной отрасли. Новый сервис создан в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства» и призван ускорить внедрение искусственного интеллекта в строительные процессы, сообщает «ФедералПресс» .

Платформа разработана для сбора, хранения и анализа машиночитаемых данных, связанных с девелопментом и строительством. Она позволит участникам рынка получать доступ к информации о многоквартирных домах, частном домостроении и жилищно-строительных кооперативах, а также к аналитике по классам недвижимости, планам ввода объектов и другим сведениям.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик отметил, что новая система объединяет усилия министерства, регионов и профессионального сообщества для перехода отрасли на цифровой уровень.

«Наша цель – чтобы проекты с самого начала генерировали чистые, структурированные данные, готовые для анализа искусственным интеллектом. Все это позволит нам принимать более точные решения, оптимизировать ресурсы и вывести отрасль на новый уровень эффективности», — пояснил Михайлик.

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак добавил, что запуск платформы станет основой для создания единого информационного пространства в строительстве.

«Доступ к машиночитаемым данным открывает новые горизонты для развития ИИ, способствуя повышению прозрачности и скорости строительства», — подчеркнул Козак.