В России могут ввести новые правила оценки ипотечных квартир

Банк России рассматривает новые подходы к регулированию ипотеки, которые могут сильно изменить систему оценки недвижимости и расчета банковских резервов. Главным нововведением станет система пересмотра стоимости жилья после оформления кредита, пишет АБН24 .

Как отмечает эксперт по недвижимости Инна Семко, регулятор включил положение о возможной переоценке квартир после выдачи ипотечных займов в документ о регулировании и надзоре на 2025–2027 годы. Этот механизм станет важной частью нового ипотечного стандарта, разрабатываемого Центробанком.

Новые банковские правила требуют прозрачности в кредитовании. Теперь финансовые организации будут обязаны предоставлять клиентам полную информацию о сложных кредитных схемах.

Семко отметила, что стандарт накладывает ограничения на резкое увеличение выплат по ипотечным кредитам в начальный период, а также на траншевую ипотеку и рассрочки. Банкам предписано создавать дополнительные резервные фонды для управления рисками, связанными с особыми условиями платежей.

При оформлении ипотечного кредита на вторичном рынке жилья действует система, при которой цена объекта определяется в момент проведения оценки. Эта зафиксированная стоимость становится основой для расчета банковских резервов и анализа возможных рисков.

По словам Семко, Центробанк планирует ввести систему регулярной переоценки залогового имущества каждые 3-5 лет. Это позволит банкам корректировать резервы в соответствии с текущими рыночными ценами на жилье. При этом для заемщиков последствия будут незначительными, а вот финансовым организациям придется увеличивать резервы, если стоимость залога снизится по сравнению с первоначальной оценкой.