В Росреестре Подмосковья обсудили изменения законодательства в сфере недвижимости

В управлении Росреестра по Московской области состоялся круглый стол с профессиональными участниками рынка недвижимости по вопросам актуальных изменений в сфере недвижимости и минимизации ошибок в представленных документах на государственный кадастровый учет и регистрацию права. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В ходе мероприятия представителями управления озвучены актуальные изменения в сфере законодательства: новые механизмы совершенствования кадастровых услуг на территории Московской области; особенности подготовки технического плана в случае выдела машино-места в счет доли в праве общей долевой собственности на помещение; упрощение процедур регистрации прав собственности, а также цифровизация услуг и повышение прозрачности сделок.

Особое внимание уделено вопросам электронного взаимодействия с юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также упрощению оформления прав граждан на вспомогательные объекты бытовой недвижимости, созданные до 1 января 2013 года в соответствии в Федеральным законом от 29.10.2024 № 370-ФЗ.

Переход юридических лиц на электронное взаимодействие значительно упростит процесс направления документов и получения государственных услуг Росреестра.

В рамках круглого стола обсуждались практические вопросы, касающиеся порядка подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета, применения единого подхода по вопросам, возникающим в сфере кадастрового учета, с целью повышения качества кадастровых работ и сокращения количества приостановлений на территории региона.

«Специалисты управления регулярно проводят консультации и обучающие семинары для представителей профессионального сообщества об изменениях нормативных актов в учетно-регистрационной сфере и практике их применения, чтобы обеспечить улучшение улучшения качества подготовки документов для оформления объектов недвижимости на территории Московской области», — отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.