В Росреестр Подмосковья поступило 227 тыс заявлений на регистрацию в октябре

Московская область лидирует среди регионов по количеству сделок с недвижимостью. Так, по итогам 10 месяцев 2025 года в подмосковный Росреестр поступило более 1,6 млн заявлений в отношении объектов недвижимости. За октябрь эта цифра составила 227 тысяч, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Из 227 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет поступило более 74 тысяч заявлений, на государственную регистрацию прав около 132 тысяч заявлений.

По количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий в ведомство поступило около 21 тысячи заявлений.

На регистрацию ипотеки подано более 13 тысяч заявлений, из которых 90% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило около 7 тысяч заявлений, из которых 100% — в электронном виде.

«Управление ведет непрерывную работу по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, по выполнению мероприятий, направленных на достижение показателей в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», а также общему повышению качества электронных услуг Росреестра. Использование электронного документооборота помогает повышению эффективности и доступности государственных услуг, а также способствует росту инвестиционной привлекательности региона. Ведомство продолжает совершенствовать процесс оказания услуг, работает над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков в интересах заявителей», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.