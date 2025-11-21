В Рошале округа Шатуры приступили к капитальному ремонту средней школы № 2

На улице Вокзальной, 25, поселка Черусти подмосковного Рошаля муниципального округа Шатура приступили к капитальному ремонту средней школы № 2. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«В школе 1957 года постройки обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», — добавил министр строительства Александр Туровский.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открытие обновленного комплекса запланировано на сентябрь 2026 года.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.