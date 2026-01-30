В Реутове завершат строительство нового детского сада к августу 2026 г

Строительство нового корпуса детского сада №3 «Ромашка» в Реутове завершат к августу 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» провел проверку строительства нового корпуса детского сада №3 «Ромашка» на Комсомольской улице вблизи дома 17 в Реутове. Здание рассчитано на 180 детей в возрасте от 3 до 7 лет и занимает площадь 2,9 тыс. квадратных метров.

На данный момент готовность объекта составляет 75%. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2026 года. В детском саду предусмотрены игровые комнаты с современной мебелью, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы.

Для малышей до 3 лет будет открыта группа на 20 мест, для детей старшего возраста — группы по 20–25 воспитанников. Такое распределение позволит обеспечить индивидуальный подход и создать комфортные условия для развития детей.

Строительство ведет ООО «СЗ «СЕРВИС НЕДВИЖИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.