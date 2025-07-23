В Реутове продолжаются работы по обновлению лифтов

В городском округе Реутов подвели итоги за первое полугодие 2025 года по эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах. На сегодняшний день в жилом фонде города насчитывается 1 594 лифта, размещенных в 273 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования ведутся в плановом порядке с постоянным мониторингом технического состояния. На текущий момент 6 лифтов старше 25 лет продолжают функционировать в доме № 3 по Носовихинскому шоссе. В их отношении имеются положительные заключения инженерного центра, разрешающие продлить эксплуатацию до февраля 2025 года. Также выявлено 138 единиц оборудования, срок службы которых превышает 20 лет. Все они находятся на постоянном контроле и проходят установленное техническое обслуживание.

Техническое обслуживание лифтов в Реутове осуществляют две специализированные организации. ООО «Интеграл» обслуживает 233 дома, в которых находится 1 306 лифтов. В их распоряжении находятся пять аварийных бригад, каждая из которых состоит из четырех человек. Диспетчерская служба работает в связке с городской единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС), куда также поступают сигналы о неисправностях.

Второй обслуживающей организацией является ООО «ПЭК», ведущая эксплуатацию в 40 домах с 288 лифтами. Обеспечение технической готовности осуществляют две аварийные бригады, каждая из двух специалистов.

Все лифты в городе проходят регулярное техническое обслуживание. Ежемесячно выполняются работы по текущему ТО, а также поэтапно проводится техническое обслуживание систем и отдельных агрегатов, в зависимости от состояния и конструкции оборудования.

Срок реагирования на аварийные ситуации установлен в соответствии с нормативами: не более 30 минут на высвобождение застрявшего пассажира, и до 24 часов на полное восстановление работы лифта после аварии.

Отмечается сложность с поставкой некоторых комплектующих в рамках политики импортозамещения. Организации постепенно переходят на использование продукции отечественных производителей.

В 2023–2025 годах в Реутове уже выполнена плановая замена 27 лифтов грузоподъемностью 400 и 630 килограммов в рамках программы комплексного развития. В 2026–2028 годах по данной программе запланирована замена еще 7 лифтов с аналогичными характеристиками.

Обновление и безопасная эксплуатация подъемного оборудования остаются приоритетом в работе профильных служб и городской администрации Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.

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