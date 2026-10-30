В Реутове готовность спорткомплекса «Старт» превысила 70%

Реконструкция спортивного комплекса «Старт» на улице Новой в Реутове выполнена более чем на 70%. Открытие стадиона планируется в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Реконструкция спорткомплекса «Старт» в Реутове проходит по государственной программе Московской области. Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, на объекте работают 92 специалиста и 12 единиц техники.

«Сейчас на объекте выполняется устройство футбольного поля и беговых дорожек. В здании идут кровельные (96%) и фасадные (19%) работы, отделка, установка витражей, монтаж инженерных систем, электромонтажные работы», — отметил Александр Туровский.

Также ведутся работы по устройству проездов и тротуаров. После реконструкции на стадионе появится здание площадью 4 тыс. кв. м со спортивными и тренажерными залами, медицинским блоком, конференц-залом и центром реабилитации.

Проект предусматривает новые трибуны и футбольное поле с подогревом и освещением, что позволит проводить тренировки и матчи в любое время года. Здесь также разместится «Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.