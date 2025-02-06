В Реутове достроят 4 школы и 5 детских садов в 2025 году

Глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов представил депутатам Ленинского округа итоги работ в 2024 году, а также рассказал о планах на текущий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные темы, озвученные в ходе доклада, касались гуманитарной миссии, федеральных законов, принятых в 2024 году по поддержке бойцов СВО, региональных мер поддержки ветеранов и участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Я рад приветствовать в этом зале наших коллег, депутатов, сотрудников учреждений, всех, кто отдает себя работе на благо Ленинского городского округа и делает жизнь в нашем муниципалитете лучше и комфортнее. Прошедший год для нас особенный! В марте мы выбирали Президента Российской Федерации, а в сентябре — совет депутатов Ленинского городского округа. Все масштабные изменения, которые происходят в Ленинском округе — это курс нашего президента и идеология нашего губернатора. Наша командная работа совместно с депутатским корпусом ежегодно приводит нас к успешной реализации национальных целей, обозначаемых резидентом, масштабных проектов и планов, направленных на развитие округа. В 2024 году проведено более 1 540 встреч с жителями, глобальных инициатив собрано 144, собрали более 1 000 наказов, две трети вопросов уже исполнено», — обратился к присутствующим Станислав Каторов.

Уточняется, что продолжая свой доклад секретарь местного отделения партии «Единая Россия» акцентировал особое внимание на поддержку участников специальной военной операции.

«Все наши планы обращены на сплочение, поддержку наших ребят и их семей. Поддержка участников СВО — важное направление в работе депутатского корпуса, регионального и федерального правительства. В декабре 2024 года в ходе посещения Донецкую народную республику, где совместно с нашим отделением партии — передали 4 больших санитарных автобуса. На федеральном уровне в 2024 приняты ряд ключевых законов по поддержке участников СВО: все участники СВО получат статус ветерана боевых действий, ветеранам сохранят повышенную пенсию, усилена социальная защита вдов и другие. 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, поэтому особенно важно продолжить работу по оказанию региональных и муниципальных мер поддержки — это и льготы по социальной газификации, выплаты, юридическая помощь, бесплатная реабилитация и другое. Партия «Единая Россия» активно привлекает участников СВО для участия в избирательных кампаниях. Дмитрий Белитский стал депутатом городского округа и активно ведёт работу с молодежью по патриотическому воспитанию. Сегодня наша основная задача — обеспечить все для Победы и приложить для этого максимум усилий!» — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что в ходе своего доклада Станислав Каторов также рассказал о социально-экономических итогах в рамках реализации партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда», «Крепкая семья», «Новая школа», «Здоровое будущее» и других.

«Так, в 2024 году в подмосковном Ленинском городском округе достроена и открыта поликлиника на 1 000 посещений в смену в ЖК «Пригород Лесное», открыты 3 школы в ЖК «Южная Битца», в ЖК «Восточное Бутово» и в селе Молоково. Открыты 3 детских сада в ЖК «Пригород Лесное», в ЖК «Горки парк» и в ЖК «Южная Битца». Оказаны меры социальной поддержки многодетным семьям, учителям школ и сотрудникам здравоохранения. Модернизированы 4 участка тепловых сетей по улице Березовой, на Советском проезде, по проспекту Ленинского Комсомола, а также на улице Советской. Капитально отремонтированы 47 многоквартирных домов, обновлены 64 подъезда. Завершено благоустройство сквера 80-летия Ленинского района, лесопарка «Высота». Отремонтированы 16 дорог, реконструированы 2 дороги. Важно не останавливаться на достигнутом. Впереди множество вызовов, и только совместными усилиями мы сможем своевременно реализовывать проекты, направленные на развитие нашего Ленинского округа», — сказал Станислав Каторов, завершая свой доклад.

В пресс-службе уточнили, что в 2025 году в Ленинском городском округе планируют начать работы по строительству второго корпуса Видновского перинатального центра, открыть поликлинику на 750 посещений в смену в Сапронове, достроить 4 школы и 5 детских садов, начать возведение ледового дворца на улице Березовой, продолжить работу по модернизации тепловых сетей — в план на 2025 год включены 13 адресов, а также многое другое.

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«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.