В реестр недвижимости Подмосковья внесли 10 тыс объектов, где жить нельзя

В Московской области активно строятся и вводятся в эксплуатацию социальные объекты, а также многоквартирные жилые дома, предназначенные для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сведения о таких объектах вносятся Управлением в Единый государственный реестр недвижимости в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В ЕГРН вносятся следующие дополнительные сведения:

сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания;

сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого дома непригодным для проживания.

Данная информация отображается в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также в выписке об объекте недвижимости.

Таким образом, заинтересованное лицо сможет запросить сведения, содержащиеся в ЕГРН в виде выписки — в офисах МФЦ, через портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра и оперативно узнать о состоянии дома или квартиры.

Так, в реестр недвижимости внесены сведения о более 10 тыс. объектов недвижимости, расположенных на территории Московской области признанными непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

«Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об аварийности жилья, о его непригодности позволит повысить уровень информированности граждан, обеспечит максимальную защиту и возможность обезопасить от покупки непригодного жилья, а также обеспечит актуальность данных государственного реестра недвижимости. Указанная информация будет полезна, в частности, тем гражданам, кто планирует покупать жилье на вторичном рынке», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.