В Раменском сертификат на улучшение жилищных условий получили 4 семьи

В 2024 году в Раменском округе четыре семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев посетил молодую семью Сельвян, успешно реализовавшую сертификат. Эта семья уже приобрела трехкомнатную квартиру в Раменском.

Дом, в котором члены семьи были зарегистрированы ранее, сгорел в 2020 году, и в течение долгого времени они проживали на съемных квартирах. В настоящее время у них есть собственное жилье, которое отвечает всем требованиям.

На данный момент Кристина работает в двух салонах красоты: в Раменском и Жуковском. Ее дочь Мирослава занимается эстетической гимнастикой и уже является призером нескольких турниров Москвы и Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.