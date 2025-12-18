В Раменском округе завершают капитальный ремонт терапевтического корпуса больницы

В Раменском округе завершают капитальный ремонт терапевтического корпуса районной больницы. По словам главы округа Эдуарда Малышева, завершены основные строительно-монтажные работы, практически закончена внутренняя отделка помещений, ведется финальная настройка инженерного оборудования и выполнено благоустройство прилегающей территории.

Глава округа отметил, что после открытия корпуса пациенты смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях, соответствующих актуальным стандартам здравоохранения. Он выразил благодарность коллективу подрядной организации за профессионализм и слаженную работу, а также сотрудникам больницы за терпение и продолжение оказания медицинской помощи в период ремонта.

В ближайшие недели планируется устранить мелкие недочеты, проверить работоспособность всех систем, провести финальную уборку и расстановку оборудования. Обновленный корпус станет важным объектом для жителей округа и будет способствовать повышению качества медицинского обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.