В Раменском округе обновили котельную Быковского детского дома

АО «Раменская теплосеть» завершило модернизацию котельной Быковского детского дома в Раменском округе Московской области. На реконструкцию из бюджета муниципалитета было выделено 45 млн рублей. Теперь котельная полностью оснащена новым современным оборудованием отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная обслуживает не только сам детдом, но также 26 жилых двухэтажных домов и 6 социальных объектов в этом районе. Ее история начинается с 1953 года, когда строился сам детский дом. Изначально котельная работала на угле.

Капитальная реконструкция с полной заменой оборудования была проведена в 2024 году. Работы выполнила подрядная организация ООО «Тепло» на средства инвестиционной программы округа.

По словам главного инженера АО «Раменская теплосеть» Александра Романова, тепловая мощность котельной увеличена на 10%. Установлены новые котлы, насосы, система автоматики и безопасности, а также современная система химводоподготовки.

«Оборудование было полностью устаревшим, поэтому требовалась его замена. Сейчас котельная готова к отопительному сезону», — отметила главный инженер ООО «Тепло» Галина Рябова, чья компания выполняла работы.

В настоящее время котельная не работает, так как детский дом закрыт на летние каникулы. В котельной ведутся плановые пуско-наладочные работы. Но с возвращением воспитанников она будет запущена для обеспечения их горячим водоснабжением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.

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