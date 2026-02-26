В Раменском округе аренда участка выросла до 4,5 млн руб

Земельные торги в Подмосковье с 16 по 20 февраля 2026 года принесли рекордную цену лота в Раменском муниципальном округе. По итогам аукциона годовая аренда участка для личного подсобного хозяйства превысила 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 96 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена зафиксирована на торгах по аренде участка площадью 5,21 сотки в селе Быково Раменского округа.

Стартовая цена годовой аренды составляла 347 455,68 рубля. В аукционе участвовали семь претендентов. В ходе торгов стоимость выросла в 13 раз и превысила 4,5 млн рублей в год.

После заключения договора арендатор сможет выкупить участок при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания. Подобрать земельные участки и помещения в регионе можно на едином портале торгов ЕАСУЗ, где доступны фильтры по расположению, площади, цене и формату сделки. Актуальные лоты также публикуются в телеграм-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.